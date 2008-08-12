России не понравился проект резолюции СБ ООН по Южной Осетии

Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил журналистам, что Россия не примет подготовленную Францией резолюцию по конфликту в Южной Осетии, сообщает Лента.русо ссылкой на France Presse.

С таким заявлением Чуркин выступил по итогам заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке. По словам Чуркина, резолюция нуждается в серьезной доработке. Он заметил, что в проекте нет "ни слова о грузинской агрессии и совершенных Грузией преступлениях".

Документ предусматривает безотлагательное заключение перемирия, соблюдение территориальной целостности Грузии и восстановление статуса территории Грузии по состоянию на момент начала конфликта.

Франция намеревалась представить готовую резолюцию на голосование во вторник, однако, как отмечает агентство Reuters, теперь дата голосования, скорее всего, будет перенесена, чтобы согласовать текст резолюции с Россией, обладающей правом вето в Совете безопасности.