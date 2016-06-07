Украинских пограничников пригласили нести службу во французских аэропортах во время Евро-2016

Как сообщили УНИАН в Госпогранслужбе, во время Чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 10 июня по 10 июля, сектор авиационной безопасности Европейского агентства по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах (FRONTEX) будет проводить операцию «Еврокубок 2016». Ее цель - повышение уровня безопасности на чемпионате. Для участия в ней были приглашены и пограничники из Украины.

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Они будут нести службу в аэропортах для осуществления пограничного контроля, недопущения въезда экстремистов или радикалов, ввоза оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора.