В Тирасполе задержан подозреваемый в организации взрыва в троллейбусе

В Тирасполе задержан местный житель, которого подозревают в организации взрыва в городском троллейбусе. По словам министра госбезопасности Приднестровья Владимира Антюфеева, задержанный не связан с криминальной средой и действовал в одиночку, сообщает РИА Новости.

"Мы вышли на преступника оперативным путем", - сказал министр, отметив, что спецслужбы Молдавии к взрыву не причастны. Он добавил, что задержанный начала давать показания. Министр в интересах следствия отказался говорить о мотивах совершения преступления.

Фамилия задержанного также не раскрывается. У него обнаружены боеприпасы, которые он хранил со времени вооруженного конфликта 1992 года. Министр отметил, что раскрытие преступления было совершено при помощи оперативников российской ФСБ, прибывших в Тирасполь.

Накануне, 15 августа, Антюфеев назвал взрыв терактом, хотя ранее МВД Приднестровья исключало эту версию и квалифицировало инцидент как криминальную разборку. По мнению министра госбезопасности, злоумышленники намеревались дестабилизировать обстановку, вызвать панику и недовольство властью и правоохранительными органами непризнанной республики у населения.

Лента.ру