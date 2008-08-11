Молдавия присоединилась к декларации ЕС по Южной Осетии

Молдавия присоединилась к декларации французского председательства в Европейском союзе, касающейся осложнения ситуации в Южной Осетии, обнародованной 8 августа 2008 г. в ходе экстренного заседания постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом РосБизнесКонсалтингу сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

В декларации отмечается, что Европейский союз выражает особую обеспокоенность военной конфронтацией в Южной Осетии (Грузия) и обращается ко всем сторонам с призывом прекратить военные действия и немедленно возобновить переговоры для политического выхода из кризиса при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Грузии.

ЕС выразил полную поддержку усилиям действующего председательства ОБСЕ, в том числе ее миссии на этой территории, и призвал все стороны без промедления начать сотрудничество. ЕС совместно со всеми участвующими странами осуществляет деятельность, направленную на прекращение огня, для недопущения эскалации конфликта, говорится в декларации.