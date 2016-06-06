"Уважает только силу": генерал США заявил о необходимости добиться не символического, а реального сдерживания РФ

Об этом заявил командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес, передает Delfi.

"Я не буду спекулировать на тему решений, которые будут приняты (на саммите НАТО) по поводу усиления присутствия союзников, но хочу сказать, что я и сам советовал, и считаю, что нужно добиться реального сдерживания. Не символического, а реального сдерживания", - сказал Ходжес.

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По словам генерала, Россия нужна международному сообществу, однако сейчас невозможно сотрудничать, потому что эта страна "уважает только силу".

"Для сдерживания нужны реальные мощности, реальные боевые организации, которые бы заставили любого потенциального противника сказать, что "у нас может не получиться", или "мы не хотим это делать, потому что потери будут очень большие", - сказал Ходжес.