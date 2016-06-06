Войска стран НАТО впервые высадятся в Финляндии

Военные учения НАТО BALTOPS начались в Финляндии неподалеку от Ханко, на побережье в Сюндалене. Об этом сообщает местное издание Yle.

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Отмечается, что Финляндия впервые является страной проведения военных манёвров "Балтопс". Это также первый раз, когда войска стран-членов НАТО высаживаются на финской территории. Целью учений является отработка взаимодействия международных военно-морских подразделений.

BALTOPS — от англ. Baltic Operations — манёвры на Балтийском море, проводятся на Балтике ежегодно с 1972 года.

В мае президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не видит необходимости менять действующую политику и торопиться со вступлением в НАТО.

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным на январь 2016, общественная поддержка вступления нейтральной последними десятилетиями Финляндии в НАТО еще достаточно низкая: 27% высказались за вступление, 57% против.