В Турции экскурсионный автобус упал в водный канал, 14 человек погибли - СМИ
06:21, 06 июня 2016Мир
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На юге Турции перевернулся и упал в водный канал экскурсионный автобус с детьми.
В результате ДТП погибли 14 человек / cnnturk.com
Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN Turk.
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В результате ДТП погибли 14 человек — шестеро детей и восемь взрослых, в том числе и водитель автобуса, еще 26 человек пострадали.
Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
По предварительным данным, причиной происшествия стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.
Ранее УНИАН сообщал, что в Испании в результате столкновения автобуса и грузовика погибли два человека, 49 – получили травмы.
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