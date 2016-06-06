В Турции экскурсионный автобус упал в водный канал, 14 человек погибли - СМИ

Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN Turk.

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В результате ДТП погибли 14 человек — шестеро детей и восемь взрослых, в том числе и водитель автобуса, еще 26 человек пострадали.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

По предварительным данным, причиной происшествия стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.

Ранее УНИАН сообщал, что в Испании в результате столкновения автобуса и грузовика погибли два человека, 49 – получили травмы.