Абхазия и Южная Осетия будут требовать признания независимости
08:35, 11 августа 2008Мир
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Кокойты и Багапш созвонились
|Сергей Багапш
Российские военные заявляют, что минувшей ночью грузинские силы продолжали обстрел их позиций в Цхинвали - вопреки заявлениям Тбилиси о выводе войск из Южной Осетии. МВД Грузии в свою очередь заявило, что российская авиация наносила удары по Гори, Зугдиди и пригороду Тбилиси. Жертв нет. В понедельник утром в Южную Осетию вошла колона МЧС с гуманитарной помощью для жителей пострадавших от конфликта районов.
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