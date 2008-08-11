Абхазия и Южная Осетия будут требовать признания независимости

Президенты Абхазии и Южной Осетии – Сергей Багапш и Эдаурд Кокойты в ближайшее время обратятся к мировому сообществу с просьбой признать их независимость от Грузии. Об этом лидеры самопровозглашенных республик договорились в сегодняшнем телефонном разговоре, передает Радио Свобода

Российские военные заявляют, что минувшей ночью грузинские силы продолжали обстрел их позиций в Цхинвали - вопреки заявлениям Тбилиси о выводе войск из Южной Осетии. МВД Грузии в свою очередь заявило, что российская авиация наносила удары по Гори, Зугдиди и пригороду Тбилиси. Жертв нет. В понедельник утром в Южную Осетию вошла колона МЧС с гуманитарной помощью для жителей пострадавших от конфликта районов.