СМИ: Европарламент и Госдума РФ возобновляют контакты, утраченные после оккупации Крыма

Об этом сообщает Радио Свобода.

Решение приняли 2 июня во время встречи руководства Европарламента – президента Мартина Шульца и председателей восьми политических партий.

По данным издания, такое решение приняли, поскольку Госдума РФ "исключена из связей с Россией в то время, когда несколько стран ЕС и Еврокомиссия имели несколько встреч с представителями российской власти".

Европарламент решил остановить связи с российскими законодателями после оккупации Крыма. Но во время вчерашней встречи руководства ЕС было решено направить представителя Европарламента на конференцию парламентариев Арктического региона, которая будет проходить в России 14-16 июня.

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Также во время встречи решили пригласить представителей Госдумы России для участия в конференции по вопросам предстоящих выборов в российских законодательных органов, которая будет организована в Брюсселе.

Несмотря на это, Европарламент будет воздерживаться от ведения дел с представителями российской Госдумы, которые есть в "черном списке" ЕС.

Формальный диалог между двумя парламентами, как и раньше, будет приостановлен, лишь российский посол в ЕС и его главный советник будут иметь доступ в помещения Европарламента. Этот запрет в отношении российских парламентариев европейская сторона ввела в 2015 году после того, как Москва отказала в выдаче виз нескольким членам Европарламента.