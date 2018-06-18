Открытие Европы

Несмотря на то, что отчет Еврокомиссии констатирует выполнение Украиной всех требований ПДВЛ, в нем косвенно признается, что наша страна еще не завершила выполнение некоторых пунктов плана в части борьбы с коррупцией. Однако Еврокомиссия согласилась запустить процесс отмены виз, не дожидаясь, когда Украина завершит выполнение этих пунктов, основываясь на обещании украинской власти завершить эту работу.

В частности, премьер и президент Украины предоставили ЕС гарантии завершения в первом квартале 2016 года эффективного запуска Национального антикоррупционного бюро, формирования Специализированной антикоррупционной прокуратуры, изменив закон о прокуратуре, окончательного создания и начала работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, внесения изменений в закон об Агентстве по возврату активов, а также законов о спецконфискации и аресте имущества и внесения изменений в госбюджет, где будет предусмотрено финансирование всех упомянутых органов…

Итак, 18 декабря еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что Еврокомиссия в начале 2016 года предложит Совету ЕС и Европейскому парламенту включить Украину в список стран, граждане которых, при наличии биометрического паспорта, могут въезжать в Шенгенскую зону на короткий срок без виз.

По его словам, короткий срок пребывания – до 90 дней. Но этот срок не будет распространяться на тех, кто занимается оплачиваемой деятельностью. В частности, безвизовый режим будет применен к туристическим визитам, краткосрочным обучениям, бизнес-путешествиям, торговым ярмаркам и конференциям.

Кроме того, по словам еврокомиссара, до окончательного принятия решения относительно отмены виз пройдет от 3 до 7 месяцев.

Джентльменские гарантии

Политолог Тарас Чорновил называет решение Европейской комиссии джентльменским соглашением между руководителями ЕС и Украиной. Грубо говоря, как уже было сказано выше, несмотря на неполное выполнение Украиной требований по визовой либерализации, старт следующему этапу - решению Европейского совета и Европарламента по вопросу безвизового режима для украинцев – дан. Но сделано это, скажем, под «честное слово» - обещание, что Украина выполнит взятые на себя обязательства.

Для Европейского совета основной вопрос – не принятие документов, а то, работают ли они на практике, дают ли результат.

Недоработки же украинской стороны касаются целого ряда вещей. В частности, необходимые законодательные изменения антикоррупционных законов. Но главное, по словам политолога, это имплементация этих законов, поскольку для Европейского совета основной вопрос – не принятие документов, а то, работают ли они на практике, дают ли результат. «Если они не дают результата, то, очевидно, что критерии нами не выполнены», - отмечает Чорновил.

По его мнению, если в ближайшие месяцы украинский парламент проведет эти положительные изменения, то можно будет рассчитывать и на положительное решение Европейского совета, так как нынешнее заявление – это еще не безвизовый режим, а лишь оценка экспертной группы.

С таким мнением соглашается и политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Эта решение - аванс для того, чтобы Украина окончательно выполнила все технические требования для либерализации визового режима. Устные или джентльменские письменные гарантии президента, премьера – это одно, а качество законов, которые полностью открывают дверь к либерализации визового режима – это другое. Поэтому парламенту нужно будет до конца этой сессии, или с началом новой сессии, внести уточнения в эти законы. Тем самым, поставить окончательную точку в разрешении вопроса о визовой либерализации», - считает он.

Выгода для всех

Вместе с тем, утвердит ли парламент окончательно необходимые антикоррупционные изменения, - пока вопрос открытый. Причина – в постоянных склоках внутри коалиционного большинства и отсутствии голосов за системные законы. «Но, чтобы безвизовый режим заработал, европейцы должны в реальности увидеть последствия работы антикоррупционного бюро, как трудятся антикоррупционные прокуроры, что Национальное агентство по предотвращению коррупции, по крайней мере, создано и начало реализовывать свою деятельность», - отмечает Тарас Чорновил.

В свою очередь, Вадим Карасев убежден, что визовая либерализация – это реформа для народа, первая реальная ощутимая еврореформа для людей, которые могут беспроблемно на 90 дней по туристической визе путешествовать по Европе.

Учитывая, что это, пожалуй, первая реальная история успеха, в котором так нуждается Украина, власти тоже в нем заинтересованы. «Потому что, если в 2016 году не будет отдачи и ощутимых результатов от начатых реформ, будет полное разочарование, люди поймут, что много обещаний - «фейки» власти, а не реальные результаты европейского пути развития», - считает он.

"Это будет позитивно влиять на наш процесс европейских реформ", - политолог.

Кроме того, политолог отмечает, что успешная реализация этой реформы будет позитивно влиять и на другие евроинтеграционные устремления Украины. «Это будет позитивно влиять на наш процесс европейских реформ в том плане, что мы будем более трезво оценивать все издержки и все выгоды от европейской интеграции, уменьшая издержки и увеличивая выгоды, преимущества, преференции от зоны свободной торговли, ассоциации, а, в будущем, и от членства в ЕС», - говорит он.

Позиция Европы

В то же время, по его мнению, открытие границ для украинцев ничем существенно не угрожает европейцам. «Способы контроля над перемещениями больших масс людей становятся более утонченными, гибкими и технически оснащенными. Биопаспорта и разного рода идентификаторы дают возможность странам Шенгена и ЕС больше контролировать границы не за счет их закрытия, а наоборот – путем открытия. Парадокс заключается в том, что для того, чтобы контролировать границы, нужно их открыть, а время железных занавесов и прочих стен, по крайней мере, в Европе – позади», - считает Карасев.

"Европейцы понимают, что украинскому обществу необходимо дать действительно мощный сигнал, что Майдан был не зря".

В свою очередь, эксперт «Майдана иностранных дел» Олег Белоколос обращает внимание, что европейцы видят и понимают, что украинское общество в своем развитии сделало большой шаг и оно далеко не то, которым было даже два года назад. «Поэтому европейцы понимают, что украинскому обществу необходимо дать действительно мощный сигнал, что Майдан был не зря. Ведь люди вышли на улицу не за безвизовый режим, а за достоинство. И в ЕС хотят показать, что положительный сигнал из Европы украинское общество получит», - отмечает он.

Впрочем, по его мнению, европейцы также понимают, что реформы в Украине, если и происходят, то медленно и под давлением. «Поэтому для украинской власти были выдвинуты следующие требования: вы, мол, сделайте то, что должны сделать, и тогда мы пойдем на определенные уступки. Условно, нашей власти показали, что они должны выполнять взятые на себя обязательства, - говорит эксперт. - То есть, такая дуалистичная политика. С одной стороны, дать позитивный сигнал украинскому обществу, с другой - побудить власть на проведение тех реформ, которые действительно нужны».

Обоюдные риски

Вместе с тем, радоваться отмене виз без оглядки не стоит. Во-первых, потому, что, как уже было сказано, окончательное решение будет зависеть от Европейского совета, который соберется на свое заседание уже после Нового года.

Во-вторых, поскольку до фактического начала применения безвизового режима после позитивного решения Европейского совета должно пройти около полугода. И, учитывая острый политический кризис в Украине, чреватый разнообразными последствиями, вплоть до возможных досрочных парламентских выборов, учитывая наличие непредсказуемого соседа-оккупанта, готового в любой момент активизироваться на востоке Украины или в Крыму, окончательную точку в вопросе безвизового режима ставить пока рано.

Если эти потоки мигрантов увеличатся, то вероятность развала Шенгена также возрастет.

В-третьих, и сама Европа нынче не так стабильна, как хотелось бы, для того, чтобы полностью открывать границы. К примеру, по словам дипломата, эксперта «Майдана иностранных дел» Александра Хары, если боевые действия в Сирии будут усиливаться, что спровоцирует новые волны мигрантов в Европу, можно допустить, что ряд правительств стран-членов ЕС будут иметь основания ввести жесткие условиях на своих границах. «А это может означать цепную реакцию, которая может привести к фактическому разрушению Шенгенского соглашения… Сейчас больше всех страдает Германия - 50% сирийских беженцев оседают там, также Норвегия и Греция. Италия страдает не от сирийских, а от беженцев из Ливии. Если эти потоки мигрантов увеличатся, то вероятность развала Шенгена также возрастет… Это небольшая вероятность, но она есть», - отмечает он.

В этом контексте Тарас Чорновил отмечает, что о ликвидации Шенгенской зоны речь вряд ли может идти. Однако о возможности восстановления барьеров в пределах Шенгенской зоны – запросто. «Это означает, что между странами шенгенской зоны будут установлены внутренние границы, но это не значит, что это каким-то образом влияет на визовую политику… Мы сможем путешествовать по всем этим странам, просто при въезде в каждую из этих стран надо будет останавливаться и показывать свой паспорт», - считает он.

В свою очередь, Вадим Карасев отмечает, что, несмотря на миграционное давление и рост антииммиграционных настроений, ЕС и Шенгенская часть ЕС справятся с ними не за счет ликвидации Шенгенской зоны, а за счет более тщательного и технологичного контроля над границами Шенгенской зоны. «В чем преимущество Европы? Она умеет работать с кризисами. Кризис для Европы – это шанс, это свидетельство институционального и политического и ценностного здоровья ЕС и европейского сообщества», - убежден политолог.

Безусловно, отчет Еврокомиссии от 18 декабря – повод для радости украинцев. Однако окончательная победа будет тогда, когда летом Украине сообщат: с какого именно числа и месяца украинцы смогут безоговорочно въезжать в страны Шенгенской зоны по своим загранпаспортам.

Константин Гончаров