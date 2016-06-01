Бои за оплот "ИГ" в Ираке: боевики используют мирных жителей в качестве живого щита

В организации утверждают, что получили заслуживающие доверия сведения о захвате в плен мирных жителей, в том числе женщин и детей. По данным ООН, боевики перевезли их всех в центр города, чтобы прикрыть ими свои позиции, передает Русская служба Би-би-си.

Всего в городе остаются около 50 тысяч мирных жителей. В ООН отмечают, что все они находятся в крайне тяжелом положении, а активные боевые действия не позволяют не только эвакуировать их, но даже передать им гуманитарную помощь.

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В настоящее время иракская армия пытается отбить Эль-Фаллуджу у боевиков. Ей уже удалось установить контроль над окраинами города, и сейчас военные продвигаются в направлении его центра.

Наступление на Эль-Фаллуджу началось 22 мая. Перед его началом военные призвали мирных жителей покинуть город, однако многим из них боевики не позволили это сделать. При этом уже на тот момент правозащитники зафиксировали нехватку продовольствия в городе.

Террористическая организация "Исламское государство" захватила Эль-Фаллуджу в 2014 году, сейчас в городе около 1,2 тысячи боевиков. Город имеет стратегическое значение, так как через него проходит трасса из Багдада в Сирию и Иорданию.