Освобождение Эль-Фаллуджи от ИГИЛ: Флаг Ирака водружен на южных окраинах города

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр военной информации Министерства обороны Ирака.

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Согласно его сведениям, "иракский государственный флаг был поднят над зданием полицейского управления в районе Эн-Наимия, расположенном на юге Эль-Фаллуджи".

По последним данным, правительственные силы продвигаются к центру города с севера и юга. В авангарде наступления находятся отряды специальных сил противодействия террору.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, иракские военные начали штурм города Эль-Фаллуджа.