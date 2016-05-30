Освобождение Эль-Фаллуджи от ИГИЛ: Флаг Ирака водружен на южных окраинах города
14:29, 30 мая 2016Мир
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Государственный флаг Ирака водружен передовыми отрядами иракской армии над зданием управления полиции на южной окраине города Эль-Фаллуджи, большая часть которого до сих пор занята боевиками террористической группировки "Исламское государство".
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр военной информации Министерства обороны Ирака.
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Согласно его сведениям, "иракский государственный флаг был поднят над зданием полицейского управления в районе Эн-Наимия, расположенном на юге Эль-Фаллуджи".
По последним данным, правительственные силы продвигаются к центру города с севера и юга. В авангарде наступления находятся отряды специальных сил противодействия террору.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, иракские военные начали штурм города Эль-Фаллуджа.
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