Генсек НАТО: Мы не хотим новой "холодной войны"

Об этом во вторник, 31 мая, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Варшаве после встречи с министром обороны Польши Антоний Мачеревичем, передает Deutsche Welle.

"Мы не хотим новой "холодной войны". Мы не хотим новой гонки вооружений", - приводит слова Столтенберга агентство dpa. "Наша цель - более позитивные отношения с Россией, основанные на большем сотрудничестве. По крайней мере, нам следует работать на достижение более прогнозируемых отношений", - добавил генсек Альянса.

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Кроме того, по мнению Столтенберга, НАТО заинтересовано в поиске "каналов коммуникации и политическом диалоге". На фоне этого Альянс предпочитает провести следующую встречу на уровне послов с Россией до июля 2016 года, то есть до проведения следующего саммита НАТО, который должен состояться 8-9 июля в Варшаве.

Именно на этом саммите планируют принять решение о размещении четырех батальонов из других стран-членов НАТО на территории Польши и трех стран Балтии. Ранее эти планы вызвали критику со стороны России.

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Несмотря на то, что окончательное решение еще не принято, министр обороны Польши Антоний Мачеревич уверен в положительном решении. "Наши сегодняшние переговоры подтвердили, что как в Польше, так и в государствах Балтии разместят четыре соединения - четыре батальона, которые будут дислоцироваться на основе ротации", - сказал руководитель оборонного ведомства Польши.

Вместе с тем, по мнению Столтенберга, Варшавский саммит НАТО состоится в "критический момент" для Альянса на фоне агрессивной политики России, угрозы терроризма и других вызовов. Так, в частности, Столтенберг выделил "агрессивную Россию, которая угрожает своим соседям", насилие на Ближнем Востоке и Северной Африке, терроризм, кибератаки и распространение баллистических ракетных вооружений, передает агентство AP.