В Беларуси исчез журналист

Белорусская ассоциация журналистов просит посодействовать в розыске журналиста Антона ТАРАСА, сообщает Лента.Ру.

Как сообщается на сайте организации, в последний раз А.ТАРАС выходил на связь 21 июля. В тот день он позвонил отцу и сообщил, что на некоторое время отлучится из дома по делу.

25 июля белорусскими правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения журналиста. За это время удалось выяснить только, что 22 июля на имя Антона ТАРАСА в Барановичах был куплен железнодорожный билет до Киева на пассажирский поезд № 459 Рига-Вильнюс-Симферополь.

В заявлении Белорусской ассоциации журналистов также отмечается, что А.ТАРАС принимал участие в мартовских событиях на Октябрьской площади в Минске после президентских выборов-2006. Среди других участников митинга оппозиции он был задержан ОМОНом и отбыл 11 суток административного ареста в спецприемнике-распределителе ГУВД Беларуси.