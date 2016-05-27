Die Presse: Как Китай расширяет свое присутствие в Тихом океане

Об этом пишет Марлис Кастенхофер в статье "Как Китай расширяет свое присутствие в Тихом океане", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

В Южно-Китайском море неспокойно. Почти каждую неделю случаются стычки между китайскими истребителями и американскими подразделениями, без обвинений в партийных газетах Китая и враждебности в японских и американских СМИ. Конфликт переходит в горячую фазу: в ближайшее время ожидается решение Международного суда в Гааге по спорным территориям.

Пекин невероятно злится, потому что на саммите G7, который принимает его заклятый враг Япония, этот конфликт – одна из основных тем. Промышленно развитые страны должны оставаться в стороне от спора, "вместо того, чтобы указывать пальцем на других и разжигать конфликт", - заявили в Пекине. Страны G7 в совместном заявлении хотят косвенно выразить критику агрессивных действий Китая в Южно-Китайском море. Негодование Китая также вызвал недавний визит Барака Обамы в коммунистический Вьетнам. Президент США отменил запрет на поставки оружия в отношении бывшего врага по геостратегическим причинам, пишет "China Daily". Соединенные Штаты обеспокоены быстрым ростом Китая. Во вторник в своем выступлении в Ханое Обама возразил: "Крупные страны не должны запугивать маленькие государства".

Рыбаки и "маленькие синие человечки"

В течение нескольких недель Китай пытается найти сторонников в этом споре. Он не признает решение суда. Филиппины в одностороннем порядке обратились в Гаагу, это "политический фарс под прикрытием права", - сказал китайский эксперт по праву. Манила хочет узаконить незаконную оккупацию китайских островов. Пекин отвергает международное рассмотрение конфликта и настаивает на двустороннем решении. Таким образом, он хочет создать прецедент, говорит Паскаль Абб из Гамбургского университета. Решение суда невозможно будет исполнить против воли такой мощной страны.

Помимо Вьетнама, главным местным противником Китай считает также Филиппины. Пекин и Ханой оправдывают свои претензии на Парасельские острова и архипелаг Спратли историческими правами, а Манила ссылается на географическую близость к Спратли и рифу Скарборо. Претензии на территорию заявили также Бруней, Малайзия и Тайвань, но Китай хочет получить максимальных 80%. Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, что речь идет о международных водах, и доступ к ним должен быть у всех. Потому что Южно-Китайское море – это больше, чем рыболовство и сырье. Ежегодно через Малаккский пролив проходят товары на сумму пять триллионов долларов. Даже с точки зрения военной стратегии, регион имеет большое значение: он объединяет Тихий и Индийский океан в операционный район. Здесь решается, сможет ли проигравший Китай победить США в военном отношении.

Стороны задействуют все средства, чтобы достичь реализации своих прав. Кроме патрулирования, земляной насыпи и создания военных баз, существуют еще мелкие, неправительственные шаги, которые остаются незамеченными: рыбаки, желающие создать предпосылки для захвата, или компании, которые надеются найти нефтяные и газовые месторождения среди рифов и песчаной отмели. Таким невоенной образом Китай пытается создавать факты, чтобы приучить другие страны к своему постоянному присутствию, говорит Абб. "Китай использует свои преимущества, чтобы продемонстрировать собственное превосходство".

Для реализации этой "тактики тихой сапы", Пекин делает ставку на военно-морские формирования в огромном рыболовном флоте, так называемых "маленьких синих человечков". Военизированные силы должны обеспечить реализацию прав Китая путем присутствия, шпионажа и захвата островов. Наполовину гражданские силы одновременно защищают предполагаемые рыболовные угодья и национальные интересы.

Небольшие столкновения с последствиями

Поворот к Азии делает более очевидной позицию Вашингтона в конфликте, считает Абб. В 2011 году администрация Обамы объявила Азиатско-Тихоокеанский регион центром внешней политики. С точки зрения Китая, США побудили страны Юго-Восточной Азии бросить вызов Китаю. После того, как в 2012 году Си Цзиньпин стал главой государства, он не позволит уменьшить свою власть. Азиатская сверхдержава обвиняет США и Японию в том, что они превратили Китай в козла отпущения, чтобы, таким образом, преследовать свои собственные цели. На самом деле, обе страны пытаются объединить прибрежные государства в сфере экономики и политики безопасности. Токио конфликтует со своим соседом и в Восточно-Китайском море. Обсуждать ситуацию в Южно-Китайское море на саммите G7 – это "очень умный и сознательный ход", - говорит Альфред Герстль из Института исследований Восточной Азии.

Пекин неоднократно предупреждал об эскалации, если два соперника будут и дальше вмешиваться. Герстль считает маловероятным возникновение контролируемого военного конфликта из-за экономической зависимости, но реальную опасность представляет национализм в Китае, Вьетнаме и на Филиппинах. Небольшие стычки могут превратиться в ограниченные военные столкновения, и тогда будет поздно вмешиваться. "Если вскипит народный гнев, когда-нибудь все же придется прибегнуть к созданию альянса", - говорит Герстль.