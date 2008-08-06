Завершился бой за стратегическую высоту между Грузией и Осетией

В МВД Грузии опровергли утверждения юго-осетинской стороны о вытеснении грузинских полицейских с Нульской высоты.

«Это грузинское село и, естественно там, находятся грузинские полицейские, которые никуда оттуда не собираются уходить», - сказал корреспонденту "Новости-Грузия" начальник аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили.

Он категорически опроверг информацию югоосетинской стороны, что "грузинские военнослужащие, оставив свой блок-пост на высоте, расположили огневые точки внизу и отстреливаются".

«На этот момент в село Нули спокойно, обстрелы по нему велись несколько часов тому назад, они прекратились и там сейчас спокойно» - заявил Шота Утиашвили.

Комитет по информации и печати самопровозглашенной Южной Осетии сегодня распространил сообщение, что «югоосетинские подразделения практически вытеснили с Нульской высоты грузинские военные формирования». "Наши подразделения вытеснили грузинскую сторону с Нульской высоты, в данный момент идет подавление огневых точек грузинских войск", - утверждала руководитель комитета Ирина Гаглоева.

Власти непризнанной республики ранее заявили, что подразделение силовых структур захватило Нульскую высоту и стало обстреливать близлежащие осетинские села. В Тбилиси эту информацию опровергли и заявили, что осетинская сторона первой открыла огонь по грузинскому населенному пункту. По данным грузинских депутатов, "сепаратисты использовали боевую технику и крупнокалиберное оружие", а в грузинских селах Нули и Авневи в результате обстрела разрушено много жилых домов.