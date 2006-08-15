Вино стало стоить дешевле воды

Из-за рекордного урожая винограда резко упали цены на вино в Австралии, сообщает Times.

Вот уже третий год подряд на австралийских виноградниках созревает беспрецедентный урожай ягод. За два года винные погреба местных виноделов переполнились настолько, что в этом году около ста тысяч тонн винограда так и не были собраны.

Виноград больше не выгодно перерабатывать, так как цены на вино опустились до рекордно низкого уровня. К примеру, бутылку качественного "Каберне" 2005 года можно купить за полтора доллара США, в то время как минеральная вода стоит 2,3 доллара США за литр.

Производители вин идут на хитрости для того, чтобы не снижать цены на марочное вино. К примеру, лучшие сорта продают по сниженной цене в бутылках без этикеток, и по обычной - с этикетками. Таким образом, упаковку из шести бутылок самого качественного Шардоне урожая 2006 года можно купить за 9 долларов США, при условии, что на упаковке не будет указано, что это за вино.

Значительно упали цены и на землю с виноградниками. К примеру, четыре гектара земли с винодельней, виноградником и домом в долине Баросса, одном из лучших винодельческих регионов Австралии, в настоящий момент продают за 600 тысяч долларов США.

Австралийцы считают, что основной причиной кризиса виноделия стал бум на виноградники в середине 1990-х годов. Тогда австралийское вино только входило в моду по всему миру, рынок сбыта стремительно увеличивался, и огромное количество австралийских фермеров решили заняться виноделием. Теперь их продукция не находит спроса.

Лента.ру