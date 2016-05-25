Neue Zürcher Zeitung: Наступление на "столицу" ИГ

Об этом пишет Кристиан Вайсфлог в статье "Наступление на "столицу" ИГ", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Наступление на Ракку – оплот "Исламского государства" в Сирии – было объявлено несколько дней назад. Самолеты антитеррористической коалиции, возглавляемой США, сбросили листовки на город на Евфрате, призывая население покинуть его. Во вторник сирийские демократические силы (СДС) при поддержке американских авиаударов начали свое наступление на город Ракка.

Увеличение американской помощи

Недавно Вашингтон усилил помощь СДС. В апреле президент Обама увеличил количество спецподразделений и военных советников в Сирии с 50 до 300 человек. Тем временем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности координировать с США наступление на позиции ИГ.

Однако пока неясно, насколько успешным будет наступление. Бойцы СДС находятся в 30-50 км от Ракки. Район преимущественно населен арабами-суннитами. СДС, в основном, опирается на курдских боевиков, там преобладают курдские отряды народной самообороны (ОНС). Хотя ОНС, по разным оценкам, насчитывают от 25 000 до 50 000 солдат, в рядах СДС воюют около 5000 арабов.

Местная группа активистов "Ракку убивают молча" в Twitter предупредила о том, что город могут попытаться завоевать с помощью СДС, в которых преобладают курды. Это заставляет многих присоединяться к ИГ. Группа также сообщила, что ИГ не позволяет жителям покинуть город.

Наступления проходят также в Ираке

"Исламское государство" оказалось в затруднительном положении не только в Сирии. В Ираке также проходят наступления на оплоты террористической группировки: в Фаллудже, к западу от столицы Багдад, и в Мосуле на севере. Хотя в Мосуле наступление не продвигается уже несколько недель.