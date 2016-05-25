Россия откладывает нанесение авиаударов в Сирии

Об этом заявил официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

По его словам, за последние несколько суток в российский центр по примирению в Сирии поступило около десятка обращений от руководства вооруженных формирований в разных провинциях, прежде всего Алеппо и Дамаск, с просьбой не наносить ударов до завершения размежевания.

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"Более того, отдельные из них готовы предоставить координаты и границы контролируемых ими районов после полного вытеснения оттуда террористов и дальнейшего исключения провокационных обстрелов с данных территорий сирийских населенных пунктов и позиций правительственных войск. С учетом этого принято решение о продлении срока работы с отдельными вооруженными формированиями по их присоединению к режиму прекращения боевых действий, размежеванию с террористами и точному определению подконтрольных им районов до начала нанесения ударов по позициям боевиков", - сказал Конашенков.

Как известно, в Сирии с 27 февраля действует режим прекращения огня. Он не распространяется на террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-нусра", а также на другие формирования, признанные террористическими Советом Безопасности ООН.