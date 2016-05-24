Боевиков ИГ в Сирии удалось потеснить в окрестностях города Ракка
Отряды курдских повстанцев смогли потеснить боевиков группировки "Исламское государство" в окрестностях "столицы" ИГ - сирийского города Ракка.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Демократических сил Сирии, основу которых составляет курдское ополчение, передает Лента.ру.
Ополченцам удалось захватить местность к северу от Ракки. Как отметил представитель движения, пока задача захвата самой Ракки не является целью операции. Следующим этапом операции станет окружение Ракки.
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Сейчас боевые действия развернулись на фронте протяженностью десятки километров, при этом террористы ИГ не могут удержать позиции и продолжают отступать.
Как сообщал УНИАН ранее, отряды курдских повстанцев совместно с арабскими оппозиционными группировками Сирии начали наступление на так называемую столицу "Исламского государства" - город Ракку.