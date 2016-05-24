Боевиков ИГ в Сирии удалось потеснить в окрестностях города Ракка

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Демократических сил Сирии, основу которых составляет курдское ополчение, передает Лента.ру.

Ополченцам удалось захватить местность к северу от Ракки. Как отметил представитель движения, пока задача захвата самой Ракки не является целью операции. Следующим этапом операции станет окружение Ракки.

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Сейчас боевые действия развернулись на фронте протяженностью десятки километров, при этом террористы ИГ не могут удержать позиции и продолжают отступать.

Как сообщал УНИАН ранее, отряды курдских повстанцев совместно с арабскими оппозиционными группировками Сирии начали наступление на так называемую столицу "Исламского государства" - город Ракку.