Иракские силы ведут бои с ИГИЛ возле Фаллуджи, обстреливают центр города

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Первые прямые столкновения произошли в районе Аль-Хаякиль на южных подступах к Фаллудже. Иракские войска также подошли к северному пригороду Гарма, чтобы зачистить боевиков, прежде чем начать наступление.

Ночью иракская армия наносила авиаудары и минометные залпы по районам внутри города, где, как считают, расположены объекты ИГИЛ.

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Иракские силы окружили Фаллуджу, начиная с прошлого года, но сосредоточили большинство боевых операций на территориях, удерживаемых джихадистами дальше на запад и север.

По данным разведки, в настоящее время в городе насчитывается от 500 до 700 боевиков ИГИЛ. В городе находятся около 100 тысяч мирных жителей.

Как сообщал УНИАН, артиллерия ВС Ирака начала наносить массированные удары по позициям террористов группировки "Исламское государство" в городе Эль-Фаллуджа. Бомбардировки с воздуха начались еще в воскресенье, до официального объявления о начале операции.