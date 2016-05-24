Полиция Греции начала эвакуацию крупного лагеря для беженцев на границе с Македонией

Для эвакуации лагеря мобилизованы значительные силы полиции, в соседний городок Килкис прибыли девять полицейских специальных подразделений, пишет Европейская правда со ссылкой на Kathimerini.

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Всего для проведения операции мобилизовано до 30 полицейских подразделений, то есть, примерно 1400 сотрудников. Также для операции привлечен вертолет.

По информации источников среди силовиков, операция продлится 3-4 дня. В первую очередь из лагеря будут вывозить женщин и детей.

В целом полицейским придется эвакуировать до 8 тыс. лиц.

Полиция не ожидает значительных инцидентов, однако ход операции будет под контролем прокуратуры.