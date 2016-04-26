На греческом острове Лесбос - столкновения мигрантов с полицией (фото)
В центре для мигрантов на греческом острове Лесбос в Эгейском море произошли столкновения между мигрантами и полицией.
Мигранты бросали в полицейских камни и обливали их водой. Кроме того, обитатели лагеря подожгли мусорные баки. Некоторые участники столкновений получили травмы.
Беспорядки начались, когда лагерь посещали министр по делам миграции Греции и его коллега из Нидерландов, передает Русская служба ВВС.
URGENT: Police teargas refugees in #Lesbos camp, Greece – reports https://t.co/MFBrrmApmVpic.twitter.com/4hXLc4UxFn— RT (@RT_com) April 26, 2016
Ранее Анкара и Брюссель подписали соглашение о возвращении в Турцию мигрантов, нелегально прибывших в Грецию, в том числе и на ее острова в Эгейском море.
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В соответствии с договором мигранты, прибывшие в Грецию нелегально после 20 марта, должны быть возвращены в Турцию, если они не обратятся к властям с прошением об убежище или если им будет отказано в таком прошении.
За каждого возвращенного в Турцию нелегального мигранта ЕС обязался принять сирийского беженца из лагерей, находящихся на турецкой территории, если у него есть достаточные основания для обращения за политическим убежищем.