На греческом острове Лесбос - столкновения мигрантов с полицией (фото)

Мигранты бросали в полицейских камни и обливали их водой. Кроме того, обитатели лагеря подожгли мусорные баки. Некоторые участники столкновений получили травмы.

Беспорядки начались, когда лагерь посещали министр по делам миграции Греции и его коллега из Нидерландов, передает Русская служба ВВС.

Ранее Анкара и Брюссель подписали соглашение о возвращении в Турцию мигрантов, нелегально прибывших в Грецию, в том числе и на ее острова в Эгейском море.

Читайте такжеНорвегия доплатит добровольно уезжающим домой мигрантам

В соответствии с договором мигранты, прибывшие в Грецию нелегально после 20 марта, должны быть возвращены в Турцию, если они не обратятся к властям с прошением об убежище или если им будет отказано в таком прошении.

За каждого возвращенного в Турцию нелегального мигранта ЕС обязался принять сирийского беженца из лагерей, находящихся на турецкой территории, если у него есть достаточные основания для обращения за политическим убежищем.