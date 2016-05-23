Bloomberg: О чем предупреждает трагедия EgyptAir

Об этом говорится в редакционной статье "О чем предупреждает трагедия EgyptAir", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Самолет был относительно новым, и у него не было никаких проблем с техническим состоянием. Он летел на крейсерской высоте в мягких средиземноморских погодных условиях. Оба пилота были опытными, за ними не было замечено ничего подозрительного. В конце, перед ужасным быстрым падением, самолет сделал два резких поворота.

Все это указывает на пугающую возможность теракта, а более конкретно – бомбы на борту. Всегда нужно дождаться фактов, и этот случай не исключение. Но, пока идет следствие, стоит рассмотреть три более широких вопроса.

Во-первых, персонал аэропорта все чаще представляет собой слабое место в системе глобальной безопасности. Вероятно, именно сотрудники аэропорта помогли "Исламскому государству" сбить самолет над Египтом в октябре. Двое рабочих аэропорта Могадишо помогли пронести бомбу на борт самолета в феврале. Сотрудники разведки в течение многих лет опасались радикализации среди сотрудников аэропорта Шарль де Голль, откуда вылетел рейс 804. Чтобы решить эти вопросы, потребуется улучшенная проверка данных, более интенсивный мониторинг и невероятная бдительность. Будет нелегко.

Во-вторых, многие аэропорты до сих пор не располагают сложными технологиями безопасности, их персонал не обучен должным образом. А террористы улучшают свои навыки в изготовлении взрывчатки. Тем не менее, чрезвычайно трудно пронести ее на борт самолета, поскольку аэропорты используют передовое оборудование для обнаружения бомб и взрывчатых веществ, а также многоуровневый подход к обеспечению безопасности. Правительства развитых стран должны оказывать помощь странам, которые стремятся к улучшениям в этом направлении, и пояснить, какими будут последствия для тех, кто не намерен что-либо менять.

И последний момент – не менее важный, хотя и парадоксальный – необходимо сохранять спокойствие. Несмотря на все страшные заголовки, прошлый год был самым безопасным для авиаперелетов. Цель воздушного терроризма – поддерживать беспричинный страх среди авиапассажиров, и провоцировать правительства на чрезмерную реакцию и огромные расходы.

В конце концов, отказ уступить в этом темном цикле – лучший отпор террористам. А внедрение передовых систем обороны – лучший способ сорвать их ужасные схемы.