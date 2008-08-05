Пробки в Москве растянулись на 450 км

Непрекращающийся уже несколько часов ливневый дождь серьезно осложнил дорожную ситуацию в столице России, сообщили во вторник в управлении ГИБДД по Москве.

В ГИБДД заявили, что на выездах из города пока нет серьезных пробок. «Можно отметить, что скапливается транспорт на выезде из города на Варшавском шоссе», – сказал источник.

В милиции отметили, что наблюдается ряд серьезных затруднений в движении на МКАД.

В ГИБДД сообщили, что на данный момент длина пробок в столице России достигает 450 км, что несвойственно для дневных часов будней.

Газета.ру