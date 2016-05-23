Индия успешно запустила первую многоразовую ракету-носитель

Пуск произведен с космодрома Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш сегодня в 07:00 по местному времени, передает kommersant.ru. Полет был признан успешным.

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Ракета получила экспериментальное название RLV-TD. По сообщениям местных СМИ, ее разрабатывали в течение 5 лет. Ее длина 6,5 м и вес 1,75 т. Проект стоил около $1,4 млн.