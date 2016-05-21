Вулкан в Коста-Рике извергает пепел на высоту до трех километров

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В некоторых городах закрыты школы, ряд авиакомпаний приняли решение отменить рейсы в столичный аэропорт или перенаправить их в другие аэропорты.

Жители столицы страны Сан-Хосе говорят, что вулканический пепел покрывает крыши домов и автомобили, в воздухе ощущается сильный запах серы.

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Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям советует жителям носить маски и обтягивающую одежду, чтобы защитить легкие и кожу.

Вулкан Турриальба расположен примерно в 30 км от Сан-Хосе и является вторым по величине вулканом в Коста-Рике. В марте прошлого года из-за извержения Турриальбы был закрыт главный аэропорт страны Хуан Сантамария.