Пентагон не получал предложения России о совместных ударах в Сирии
Американские военные заявили, что не получали предложения России о совместном нанесении ударов по позициям террористов в Сирии.
Представитель министерства обороны США Джефф Дэвис, комментируя сообщение о предложении России, сказал, что, во всяком случае, пока американские войска не координируют свои действия с российскими военными, передает Би-би-си.
Читайте такжеРоссийских военных начнут готовить под "скоротечные конфликты"
"Мы не получали таких предложений. И я могу только сказать, что сейчас мы не сотрудничаем и не координируем свои действия с русскими в Сирии", -сказал представитель Пентагона.
При этом он не исключил, что это может произойти в будущем.
Дэвис также подчеркнул, что усилия американских военных в Сирии сосредоточены на уничтожении террористов экстремистской группировки "Исламское государство", в то время как российские войска пытаются помочь режиму Башара Асада.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США предложено совместно наносить удары по позициям боевиков в Сирии. При этом он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право, начиная с 25 мая, в одностороннем порядке уничтожать в Сирии отряды, не прекратившие боевые действия.