Пентагон не получал предложения России о совместных ударах в Сирии

Представитель министерства обороны США Джефф Дэвис, комментируя сообщение о предложении России, сказал, что, во всяком случае, пока американские войска не координируют свои действия с российскими военными, передает Би-би-си.

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"Мы не получали таких предложений. И я могу только сказать, что сейчас мы не сотрудничаем и не координируем свои действия с русскими в Сирии", -сказал представитель Пентагона.

При этом он не исключил, что это может произойти в будущем.

Дэвис также подчеркнул, что усилия американских военных в Сирии сосредоточены на уничтожении террористов экстремистской группировки "Исламское государство", в то время как российские войска пытаются помочь режиму Башара Асада.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США предложено совместно наносить удары по позициям боевиков в Сирии. При этом он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право, начиная с 25 мая, в одностороннем порядке уничтожать в Сирии отряды, не прекратившие боевые действия.