Песков уверяет, что решение об участии исполнителя РФ в "Евровидении-2017" в Украине не принимается в Кремле

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам.

На вопрос, стоит ли России воздержаться от отправки своего участника на "Евровидение-2017" в Украину, Песков ответил: "Не могу сказать. Поверьте мне: эти решения принимаются не в Кремле. Мне нечего комментировать по этой ситуации".

Также он отказался комментировать многочисленные заявления российских чиновников о политизации этого конкурса.

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В то же время Песков подчеркнул: "Мы все болели за нашего исполнителя (Сергея Лазарева - УНИАН), выступил он прекрасно, блестяще".

Как сообщал УНИАН, представительница Украины Джамала победила на "Евровидении-2016" в Швеции с песней "1944". На втором месте оказалась Австралия, на третьем - Россия.