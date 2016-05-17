Кэмерон считает, что ИГИЛ и Путин заинтересованы в выходе Британии из ЕС

Об этом политик заявил, отвечая на вопросы, после выступления, организованного Всемирным экономическим форумом, передает РБК со ссылкой на The Independent.

Кэмерон отвечал на критические замечания по поводу своего высказывания на прошлой неделе о том, что выход Великобритании из Евросоюза может привести к новому конфликту в Европе.

Он заявил, что «никогда не говорил о том, что если мы уйдем в четверг, то в пятницу разразится третья мировая война». Премьер добавил, что Путин был бы рад Brexit, так же как и аль-Багдади.

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Ранее Кэмерон уже заявлял, что выход страны из ЕС может сыграть на руку врагам Великобритании. The Independent отмечает, что ранее он не упоминал в этом контексте ИГ.