В Австрии принес присягу новый канцлер

Об этом в Twitter сообщает Посольство Украины в Австрии.

"Сегодня в Австрии новый канцлер и глава СДП - Кристиан Керн", - говорится в сообщении.

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Как сообщает The New York Times, новый канцлер принял присягу через неделю после того, как его предшественник Вернер Файман подал в отставку на фоне снижения своей поддержки и из-за расхождения во взглядах среди членов Социал-демократической партии.

50-летний Керн ранее возглавлял Национальную железную дорогу Австрии. Он был приведен к присяге президентом Австрии Хайнцем Фишером.

Керн также возглавил руководство Социал-демократической партии, которая является крупнейшей партией в правящей коалиции.