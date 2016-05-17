Серия взрывов в Багдаде: около 80 погибших, горожане жалуются на бесхребетность властей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Аль-Арабия".

Только в главном городе страны жертвами атак экстремистов стали не менее 69 человек.

Наиболее крупная вылазка была совершена в районе Эш- Шааб на севере Багдада, где смертница подорвала в толпе закрепленную на теле взрывчатку, а одновременно с этим сработало заложенное поблизости взрывное устройство. Там погибли около 40 человек и порядка 70 получили ранения. Вслед за этим в южном квартале Эр-Рашид взлетел на воздух заминированный автомобиль - убиты шестеро и 20 ранены.

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Позднее еще два теракта был совершены в шиитском пригороде Мадинат-Садр. В результате одного из них погибли по меньшей мере 19 иракцев. Во втором смертник атаковал народный ресторан в квартале Хабибия. Сообщается о погибших и пострадавших, однако их точное число пока не известно.

Вслед за терактами дислоцированные в столице и ее пригородах подразделения силовых структур были приведены в состояние повышенной готовности. По имеющейся информации, ответственность за сегодняшние теракты уже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В минувшую среду ее боевики осуществили в Багдаде три крупные вылазки, которые унесли жизни около 100 человек. Тогда наиболее серьезному удару также подвергся Мадинат- Садр, где террорист подорвал заминированный автомобиль на рынке, убив 65 иракцев.

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Как сообщал Euronews, в городе растет недовольство местных жителей: “Мы хотим жить нормальной жизнью, хотим ходить на рынок. Но правоохранительные органы не могут гарантировать нам безопасность! Правительство говорит, у них есть специальные приборы, которые могут обнаруживать взрывчатые вещества. Я спрашиваю – где эти детекторы? Как они не заметили целую машину, начиненную взрывчаткой?”.