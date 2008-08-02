ООН призвала Украину направить вертолеты в Судан

Совет безопасности Организации Объединенных Наций продлил на год мандат миротворческой миссии в суданской провинции Дарфур и призвал страны НАТО и партнеров Альянса, в частности, Украину, предоставить вертолеты для эвакуации суданских беженцев.

Как сообщает “Немецкая волна”, гуманитарная миссия в Судане для обеспечения дарфурских беженцев ощущает острую нехватку самых необходимых средств, в частности, транспортных вертолетов.

По сообщению “Немецкой волны”, представители неправительственных организаций подсчитали, что страны НАТО и партнеры Альянса могли бы предоставить больше сотни вертолетов. В частности, надеются на помощь Италии, Испании, Чехии, Румынии и Украины.

Однако, по словам пресс-секретаря организации «Защитим Дарфур» Тома ВИТИНГТОНА, реакция на соответствующие обращения пока не поступила.

«Эти страны имеют свободные мощности. Но, возможно, нет политической воли. Я считаю, нам нужно работать над этим. Мы должны спросить страны, которые имеют свободные мощности, – почему они не готовы их предоставить?», - сказал Т.ВИТИНГТОН.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году ООН предлагала Украине направить миротворческий контингент в Судан. В организации были заинтересованы в авиационных подразделениях и подразделениях военной полиции.

Сегодня в составе Миссии ООН в Судане выполняют задачи 6 военных наблюдателей Вооруженных Сил Украины.