В Польше рассказали, как российские беспилотники нарушали воздушное пространство страны

Об этом глава Минобороны Польши Антони Мачеревич заявил в интервью телеканалу TVP, передает РБК.

По его словам, инциденты происходили в районе польско-российской границы в Калининградской области. "К счастью (Польша - Ред.) укрепила границы так, что в последние 2,5-3 месяца подобные случаи — редкость", — сообщил министр.

"Россияне хотят убедить руководство НАТО, Польши, США и Великобритании, что Балтийское море является территорией их владения",— отметил Мачеревич.

Читайте такжеРФ хочет разместить на Курилах ракетные комплексы и беспилотники

С таким заявлением Мачеревич выступил, комментируя инцидент над Балтикой, который произошел накануне.

Напомним, тогда британские истребители перехватили три российских военно-транспортных самолета, приближавшихся к территории Прибалтики. Минобороны Великобритании сообщило, что российские самолеты, идентифицированные как Ан-26, Ан-12 и Ил-76, были перехвачены, поскольку не отвечали на запросы по радиосвязи и не передавали идентификационный код.