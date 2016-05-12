Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира, лидирует Apple

Издание оценивает стоимость Apple в $154,1 млрд. Второе место заняла Google, чья стоимость увеличилась до $82,5 млрд, третье - Microsoft, цена которой составила $75,2 млрд, пишет lb.ua.

В пятерку также вошли Coca-Cola и Facebook соответственно с $58,5 млрд и $52,6 млрд.

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В число 25 самых дорогих брендов также попали IT-компании IBM и Intel, автоконцерны Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Honda, компания Disney и сеть быстрого питания McDonalds.

Рейтинг самых дорогих брендов составляется журналом Forbes с 2010 года. Все эти годы Apple занимает в них первое место.