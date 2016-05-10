В британском Манчестере провели очень реалистические антитеррористические учения (фоторепортаж)

Участники учений отработали свои действия в случае возможного нападения на один из крупнейших в стране торговых центров Trafford Centre.

Как отмечает The Guardian, в учениях приняли участие более 800 волонтеров. Все они получили защитные очки и наушники, так как в ходе учений использовались взрывчатые вещества.

По сценарию, "террорист-смертник" привел в действие бомбу в холле торгового центра. Волонтеры, на телах которых с помощью грима были воссозданы "ранения", в агонии попадали на пол.

Позже в холле появился второй "нападавший", который произвел несколько выстрелов холостыми патронами.

Через 5 минут на место "происшествия" подъехали вооруженные представители полиции. Двое полицейских двинулись в сторону "террориста", игнорируя "раненых", в соответствии с новой тактикой спасения жизни, оглашенной Скотланд-Ярдом в декабре прошлого года.

При этом власти Манчестера заверяют, что учения готовились в течение пяти месяцев, а потому не имеют никакой привязки к потенциальным террористическим угрозам и гражданам не стоит беспокоиться.

Как сообщал УНИАН, с осени прошлого года в Европе заметно возросла угроза терактов со стороны исламистов.

Наиболее серьезные серии терактов прошли в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в марте 2016 года. В том числе атаке подвергся аэропорт столицы Бельгии.

В связи с этим в Европе существенно усилили меры безопасности. Особо это актуально для Франции, где в июне-июле пройдет Чемпионат Европы по футболу и где теперь регулярно проводят антитеррористические учения.