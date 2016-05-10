Спецслужбы Афганистана и США освободили из плена сына экс-премьера Пакистана

Как сообщает Русская служба Би-би-си, Али Хайдер Гилани будет отправлен в Пакистан после прохождения медицинского осмотра.

Гилани был спасен в результате операции в провинции Газни на востоке Афганистана.

Али Хайдер Гилани - младший сын Юсуфа Реза Гилани, занимавшего пост премьер-министра Пакистана с 2008 по 2012 годы.

Читайте такжеВ Пакистане во время вакцинации от полио застрелили 7 людей

В мае 2013 года он был похищен в городе Мултан за два дня до всеобщих выборов. На тот момент он претендовал на пост депутата в законодательном собрании провинции Пенджаб.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Афганистане погибли 25 военных сил НАТО во главе с США.