Спецслужбы Афганистана и США освободили из плена сына экс-премьера Пакистана
18:43, 10 мая 2016Мир
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Сын бывшего премьер-министра Пакистана Юсуфа Реза Гилани спасен из трехлетнего плена в Афганистане в ходе совместной операции афганских и американских спецслужб.
REUTERS
Как сообщает Русская служба Би-би-си, Али Хайдер Гилани будет отправлен в Пакистан после прохождения медицинского осмотра.
Гилани был спасен в результате операции в провинции Газни на востоке Афганистана.
Али Хайдер Гилани - младший сын Юсуфа Реза Гилани, занимавшего пост премьер-министра Пакистана с 2008 по 2012 годы.
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В мае 2013 года он был похищен в городе Мултан за два дня до всеобщих выборов. На тот момент он претендовал на пост депутата в законодательном собрании провинции Пенджаб.
Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Афганистане погибли 25 военных сил НАТО во главе с США.
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