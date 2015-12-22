В США подтвердили гибель шестерых военных в Афганистане

Накануне террорист-смертник, передвигавшийся на мотоцикле, привел в действие взрывное устройство у ворот авиабазы в Баграме - крупнейшей базы коалиционных сил в Афганистане, передает tvrain.ru со ссылкой на Washington Post. В зону поражения попали американские военные и афганские полицейские, которые патрулировали периметр.

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Ответственность за нападение уже взяли на себя боевики движения «Талибан». Одновременно боевики сообщили об успешном наступлении возле города Сангин в провинции Гельменд.

В этом году в Афганистане погибли 25 военных сил НАТО во главе с США. На протяжении пяти лет число погибших ежегодно снижается.