В США подтвердили гибель шестерых военных в Афганистане

08:27, 22 декабря 2015
Мир
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Шестеро американских военных погибли, еще трое получили ранения в результате теракта в центральной афганской провинции Парван.

афганистан кандагар / REUTERS

Накануне террорист-смертник, передвигавшийся на мотоцикле, привел в действие взрывное устройство у ворот авиабазы в Баграме - крупнейшей базы коалиционных сил в Афганистане, передает tvrain.ru со ссылкой на Washington Post. В зону поражения попали американские военные и афганские полицейские, которые патрулировали периметр.

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Ответственность за нападение уже взяли на себя боевики движения «Талибан». Одновременно боевики сообщили об успешном наступлении возле города Сангин в провинции Гельменд.

В этом году в Афганистане погибли 25 военных сил НАТО во главе с США. На протяжении пяти лет число погибших ежегодно снижается.

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