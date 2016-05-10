Франция не откажется от фан-зон во время Евро-2016
Франция не собирается отказываться от организации фан-зон в городах страны во время проведения чемпионата Европы по футболу.
Об этом заявил министр по делам молодежи и спорта Франции Патрик Каннер, передает "ЕвроПравда". "Было решено сохранить фан-зоны на Евро-2016. Они будут абсолютно безопасными: беспилотники, проверки, рамки безопасности", - сообщил министр.
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Ранее СМИ предполагали, что фан-зоны во время Евро-2016 во Франции могут быть отменены из-за угрозы терактов.
Министр подчеркнул, что подготовка к турниру проходит на высоком уровне и меры безопасности контролирует глава МВД Бернар Казнев.
Как сообщалось, один из брюссельских террористов, Мохамед Абрини, заявил, что вместе с сообщниками готовил теракты на Евро-2016.
Террористы вынуждены были корректировать свои планы и совершили теракты в Брюсселе, потому что прогресс в расследовании терактов в Париже в ноябре 2015 года выводил на след братьев Аль-Бакрауи.