Франция не откажется от фан-зон во время Евро-2016

Об этом заявил министр по делам молодежи и спорта Франции Патрик Каннер, передает "ЕвроПравда". "Было решено сохранить фан-зоны на Евро-2016. Они будут абсолютно безопасными: беспилотники, проверки, рамки безопасности", - сообщил министр.

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Ранее СМИ предполагали, что фан-зоны во время Евро-2016 во Франции могут быть отменены из-за угрозы терактов.

Министр подчеркнул, что подготовка к турниру проходит на высоком уровне и меры безопасности контролирует глава МВД Бернар Казнев.

Как сообщалось, один из брюссельских террористов, Мохамед Абрини, заявил, что вместе с сообщниками готовил теракты на Евро-2016.

Террористы вынуждены были корректировать свои планы и совершили теракты в Брюсселе, потому что прогресс в расследовании терактов в Париже в ноябре 2015 года выводил на след братьев Аль-Бакрауи.