"Казненного" начальника Генштаба КНДР заметили на съезде правящей партии

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сообщая о прошедшем в начале мая съезде Трудовой партии, упоминает Ли Ен Гиля в числе его участников, передает Meduza.

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В сообщениях ЦТАК говорится, что экс-глава Генштаба является членом Центрального комитета Трудовой партии, членом Политбюро, а также входит в состав Центрального военного совета КНДР.

В феврале 2016 года Ли Ен Гиль, занимавший на тот момент пост главы Генштаба, отсутствовал на нескольких важных мероприятиях. Южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах тогда сообщили, что Ли Ен Гиль казнен по обвинению в коррупции и других преступлениях.

Национальное разведывательное агентство Южной Кореи, откуда, предположительно, поступила информация о казни Ли Ен Гиля, категорически отрицает, что было источником таких сведений.

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Национальное разведывательное агентство Южной Кореи, как отмечает AP, ранее подвергалось критике за то, что не смогло получить достоверной информации о ряде значимых событий в Северной Корее. Так, агентство не узнало первым о смерти предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира, а также не смогло зарнее сообщить о готовности Северной Кореи к проведению новых ядерных испытаний.

В начале мая в Пхеньяне открылся первый за последние 36 лет съезд Трудовой партии Северной Кореи. На съезд были приглашены многочисленные иностранные журналисты, в том числе из западных стран.