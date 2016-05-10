Решение об импичменте президента Бразилии отменено

В понедельник, 9 мая, и.о. спикера заявил о необходимости повторного голосования через пять сессий парламента, передает Deutsche Welle.

Марангао также отметил, что процесс импичмента должен теперь быть приостановлен Сенатом, чтобы нижняя палата парламента могла провести повторное голосование.

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Ранее УНИАН сообщал, что нижняя палата бразильского парламента проголосовала за объявление импичмента президенту страны Дилме Руссефф, набрав две трети голосов за ее отставку. Бразильская правящая партия уже признала поражение в голосовании.