Решение об импичменте президента Бразилии отменено
01:16, 10 мая 2016Мир
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Исполняющий обязанности спикера нижней палаты бразильского парламента Валдир Марангао отменил решение об импичменте президенты Дилмы Руссефф.
REUTERS
В понедельник, 9 мая, и.о. спикера заявил о необходимости повторного голосования через пять сессий парламента, передает Deutsche Welle.
Марангао также отметил, что процесс импичмента должен теперь быть приостановлен Сенатом, чтобы нижняя палата парламента могла провести повторное голосование.
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Ранее УНИАН сообщал, что нижняя палата бразильского парламента проголосовала за объявление импичмента президенту страны Дилме Руссефф, набрав две трети голосов за ее отставку. Бразильская правящая партия уже признала поражение в голосовании.
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