В столице Греции произошли столкновения между протестующими и полицией (фото)

Агрессивные протестующие бросали в полицию коктейли Молотова, полиция ответила гранатами со слезоточивым газом, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что эти люди прятались среди мирных митингующих, которые в этот день вышли на акции протеста против пенсионной реформы и других мер экономии в Греции.

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По данным полиции, с начала столкновений на протест вышли около 20 тысяч человек. Значительная часть их разбежалась, когда началось противостояние. Около 7 тысяч протестующих в этот день в Афинах собрал профсоюз PAME, который близок к греческим коммунистам.

Парламент страны должен еще вечером проголосовать за спорную пенсионную реформу для получения международной финансовой помощи, по которой Еврогруппа выставляет новые требования.

Как сообщал УНИАН, ряд протестных акций началась еще в пятницу, 6 мая. Профсоюзы объявили 48-часовую общенациональную забастовку, которая парализовала общественную жизнь страны.