В боях под Алеппо погибли 13 иранских военных советников

Об этом заявил представитель военного формирования, передает украинская редакция "Немецкой волны". Это стало крупнейшей потерей почти за сутки боев, завершившихся утром в пятницу поражением сил, которые воюют на стороне президента Сирии Башара Асада. Представитель корпуса уточнил, что все погибшие были из северного Ирана, их имена обнародуют позже.

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Эти цифры подтвердил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека - по его данным, в битве погибло 20 иранцев, из которых 13 - военные советники. Кроме того, наблюдатели сообщают, что среди поддерживаемых Ираном боевиков погибли 6 представителей ливанской "Хезболлы" и 15 афганских шиитов.

В то же время старший советник Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, Али Акбар Велаяти заверил Башара Асада во время визита в Дамаск, что Тегеран продолжит поддерживать сирийский режим.

Иран, в частности, активно участвует в боях около Алеппо, некогда торгового центра страны, сейчас разделенного между правительственными и оппозиционными силами. Алеппо остается одной из горячих точек противостояния в Сирии. В ночь на 5 мая там началось 48-часовом прекращение огня между повстанцами и правительственными войсками, которое продлили в субботу на 72 часа. Наступление на Хан Туман вели преимущественно боевики из исламистского "Фронта ан-Нусра", на который не распространяется действие режима прекращения огня.