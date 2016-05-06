Турцию вновь обстреляли с территории Сирии: огонь велся из подконтрольного ИГИЛ района
13:51, 06 мая 2016Мир
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Две ракеты, выпущенные с сирийской территории, разорвались в турецком городе Килис.
C января этого года в Килисе разорвалось более 70 ракет и минометных снарядов / Anadolu Agency
Об этом пишет на своем сайте газета Hurriyet, сообщает ТАСС.
По ее данным, обстрел велся из района, находящегося под контролем террористической группировки "Исламское государство". На настоящий момент информация о пострадавших отсутствует. На место происшествия отправлены машины скорой помощи.
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Как известно, за последние месяцы от попадания ракет и минометных снарядов из Сирии наиболее сильно пострадал именно Килис. С января этого года в этом турецком городе разорвалось более 70 ракет и минометных снарядов, выпущенных из приграничных сирийских регионов, которые контролируются ИГ.
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