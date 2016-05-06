Турцию вновь обстреляли с территории Сирии: огонь велся из подконтрольного ИГИЛ района

13:51, 06 мая 2016
Мир
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Две ракеты, выпущенные с сирийской территории, разорвались в турецком городе Килис.

Anadolu Agency

Об этом пишет на своем сайте газета Hurriyet, сообщает ТАСС.

По ее данным, обстрел велся из района, находящегося под контролем террористической группировки "Исламское государство". На настоящий момент информация о пострадавших отсутствует. На место происшествия отправлены машины скорой помощи.

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Как известно, за последние месяцы от попадания ракет и минометных снарядов из Сирии наиболее сильно пострадал именно Килис. С января этого года в этом турецком городе разорвалось более 70 ракет и минометных снарядов, выпущенных из приграничных сирийских регионов, которые контролируются ИГ.

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