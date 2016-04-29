Территорию Турции вновь обстреляли из Сирии

По данным агентства Dogan, два ракеты разорвались на полях в сельской местности, сообщает ТАСС. Пострадавших нет, но инцидент вызвал панику среди местного населения.

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Кроме того, по сообщению администрации Килиса, в четверг у границы были задержаны три человека, подозреваемые в связях с экстремистами. Эти лица пытались незаконно проникнуть в Турцию с сирийской территории. Подобные аресты в приграничной зоне стали уже привычными. Практически ежедневно силы безопасности в этом регионе задерживают подозрительных лиц, которые непосредственно связаны с ИГ или находятся в контакте с представителями группировки в Сирии.

Как известно, с января этого года в Килис попало около 50 ракет и минометных снарядов из приграничных сирийских регионов, находящихся под контролем террористической группировки "Исламское государство". Погибли 18 и пострадали более 60 человек, среди них - как граждане Турции, так и сирийские беженцы.