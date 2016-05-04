Американский генерал Скапарротти перенял у Бридлава должность главнокомандующего силами НАТО в Европе (фоторепортаж)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, церемония передачи должности состоялась под открытым небом в среду перед штаб-квартирой Объединенных сил (SHAPE) в Монсе (Бельгия) с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Филиппа Бридлава, который оставляет пост главнокомандующего НАТО в Европе, и самого Куртиса Скапарротти.

Знаменосцы внесли флаги всех государств-членов НАТО, самый молодой офицер передал флаг SHAPE Столтенбергу, после чего генсек, как символ передачи должности, передал флаг Скапарротти.

В небе пролетели четыре истребителя F-16 бельгийских воздушных сил, после чего Столтенберг, Бридлав и Скапарротти выступили с приветственными словами.

Далее участники церемонии увидели, как из самолета выпрыгнули восемь парашютистов с флагами Бельгии, НАТО, ЕС, США, Франции и другими, после чего в завершение церемонии был исполнен гимн Бельгии.

Таким образом, Скапарротти стал восемнадцатым главнокомандующим Объединенными вооруженными силами альянса в Европе. Эта должность была учреждена в 1951 году, и в соответствии с политическими договоренностями ее традиционно занимает представитель США. Филипп Бридлав был назначен главнокомандующим объединенными силами в Европе в мае 2013 года.

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Скапарротти уже известен тем, что во время выступления в Комитете Сената США, на котором рассматривался вопрос поддержки его кандидатуры на эту должность, заявил, что украинцам нужно дать оружие, которое "они способны эффективно использовать", в частности, анти-танковое оружие. Он также высказался за "соответствующие действия" альянса на агрессивное поведение со стороны российских самолетов, которые "безответственно и опасно" летают на коротком расстоянии от самолетов и кораблей НАТО. Вместе с этим, генерал не говорил подробно, какими именно могут быть такие действия, отметив, что "на столе все варианты".

Как сообщал УНИАН, 3 мая в городе Штутгарт (Германия) состоялась церемония передачи полномочий командующего Европейского командования Вооруженных сил США генералу Кертису Скапаротти.