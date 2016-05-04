У памятника городу-герою Киеву в Москве не установили цветы

Об этом сообщили многочисленные блогеры, размеcтившие в интернете фотографию памятника, возле которого нет цветов.

Таким образом, была нарушена ежегодная традиция, согласно которой накануне Дня Победы цветы возлагаются ко всем памятникам "городов-героев", жители которых проявили мужество и стойкость в борьбе с нацистской Германией, передает Радио Свобода.

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Корзины с цветами, помещенные перед памятниками другим городам, выглядели официальными, хотя, как отмечают в интернете, остается неясным, были ли они помещены туда сотрудниками кремлевских или городских хозяйственных служб или принесены добровольно.