У памятника городу-герою Киеву в Москве не установили цветы
07:55, 04 мая 2016Мир
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В Москве, у Кремлевской стены, не были установлены цветы к мемориалу городу-герою Киеву – одному из двенадцати городов-героев, получивших это звание за свою роль во Второй мировой войне.
К памятнику Киеву не поставили цветы / spravda.com
Об этом сообщили многочисленные блогеры, размеcтившие в интернете фотографию памятника, возле которого нет цветов.
Таким образом, была нарушена ежегодная традиция, согласно которой накануне Дня Победы цветы возлагаются ко всем памятникам "городов-героев", жители которых проявили мужество и стойкость в борьбе с нацистской Германией, передает Радио Свобода.
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Корзины с цветами, помещенные перед памятниками другим городам, выглядели официальными, хотя, как отмечают в интернете, остается неясным, были ли они помещены туда сотрудниками кремлевских или городских хозяйственных служб или принесены добровольно.
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