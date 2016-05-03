Назначен новый глава Европейского командования ВС США (фото)

17:07, 03 мая 2016
Мир
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Сегодня в городе Штутгарт (Германия) состоялась церемония передачи полномочий командующего Европейским командованием Вооруженных сил США генералу Кертису Скапаротти.

Кертис Скапаротти / twitter.com/US_EUCOM

Об этом сообщает Европейское командование вооруженных сил США в Twitter.

"Поздравляем и добро пожаловать на борт генералу Кертису Скапаротти, новому командующему Европейским командованием", - говорится в сообщении.

С этим событием Скапаротти поздравил предыдущий командующий Европейским командованием Вооруженных сил США Филипп Бридлав.

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«Поздравляю, друг!», - написал он в Twitter.

Одновременно Скапаротти вместо Бридлава возглавит также Верховное командование Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

Бридлав командовал европейскими силами НАТО с 2013 года.

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