Назначен новый глава Европейского командования ВС США (фото)
17:07, 03 мая 2016Мир
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Сегодня в городе Штутгарт (Германия) состоялась церемония передачи полномочий командующего Европейским командованием Вооруженных сил США генералу Кертису Скапаротти.
Кертис Скапаротти возглавил Европейское командование Вооруженных сил США / twitter.com/US_EUCOM
Об этом сообщает Европейское командование вооруженных сил США в Twitter.
"Поздравляем и добро пожаловать на борт генералу Кертису Скапаротти, новому командующему Европейским командованием", - говорится в сообщении.
С этим событием Скапаротти поздравил предыдущий командующий Европейским командованием Вооруженных сил США Филипп Бридлав.
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«Поздравляю, друг!», - написал он в Twitter.
Одновременно Скапаротти вместо Бридлава возглавит также Верховное командование Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.
Бридлав командовал европейскими силами НАТО с 2013 года.
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