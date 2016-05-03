Назначен новый глава Европейского командования ВС США (фото)

Сегодня в городе Штутгарт (Германия) состоялась церемония передачи полномочий командующего Европейским командованием Вооруженных сил США генералу Кертису Скапаротти.

Об этом сообщает Европейское командование вооруженных сил США в Twitter. "Поздравляем и добро пожаловать на борт генералу Кертису Скапаротти, новому командующему Европейским командованием", - говорится в сообщении. С этим событием Скапаротти поздравил предыдущий командующий Европейским командованием Вооруженных сил США Филипп Бридлав. Читайте такжеКомандующий НАТО призвал США усилить разведку для сбора информации о ВС России «Поздравляю, друг!», - написал он в Twitter. Одновременно Скапаротти вместо Бридлава возглавит также Верховное командование Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Бридлав командовал европейскими силами НАТО с 2013 года.

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