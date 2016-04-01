Бридлав: НАТО в Восточной Европе переходит к политике "отпугивания"

Об этом в четверг, 31 марта, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в Риге, передает Deutsche Welle.

Так генерал охарактеризовал намерения Пентагона с начала 2017 года разместить на территории восточноевропейских стран-партнеров по НАТО танковую бригаду.

Личный состав бригады будет насчитывать 4200 военнослужащих. По словам Бридлава, причиной такого шага стали действия России, которая "снова окрепла и стала "агрессивной".

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"В течение последних двух лет мы наблюдали, как Россия искала пути расширения своего влияния", - цитирует Филиппа Бридлава агентство Reuters.

Ранее УНИАН сообщал, что Соединенные Штаты Америки направят в восточноевропейские страны-члены НАТО одну танковую бригаду для постоянного размещения.