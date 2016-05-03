В Испании назначили повторные парламентские выборы

К такому шагу монарх прибег после того, как избранный в конце 2015 года парламент не смог согласовать состав правящей коалиции и утвердить до 2 мая кандидатуру премьер-министра, сообщает Deutsche Welle.

Указ о роспуске избранного 20 декабря 2015 года парламента Фелипе VI подписал в ночь на 3 мая.

Как сообщалось, испанский парламент не смог предложить одну кандидатуру на должность премьера, поскольку ни один из кандидатов не имел достаточного количества голосов в свою поддержку. Из-за этого решение провести перевыборы 26 июня этого года стало неизбежным, заявил председатель парламента страны Пачи Лопес после разговора с монархом.

Ранее УНИАН сообщал, что социалистическая партия Испании во второй раз не смогла сформировать коалиционное правительство.